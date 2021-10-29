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سالم الدوسري يسجل أول أهداف الهلال في شباك الأهلي

سالم الدوسري يسجل أول أهداف الهلال في شباك الأهلي
http://almnatiq.net/?p=1056798
محررو المناطق

سجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الأول للهلال في مواجهة الأهلي بالدقيقة 11 من عمر المباراة، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.

 

ودخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من “عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، كويلار، سلمان الفرج، لوسيانو فييتو، بيريرا، سالم الدوسري، غوميز”.

 

وأما تشكيل الأهلي فكانت: “محمد الربيعي، ومحمد خبراني، ودانكلير، وعبدالباسط هندي، وأليوسكي، ومحمد المجحد، وفيليب، والحسن نداو، وعلي الأسمري، وعبدالرحمن غريب، وعمر السومة”.

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