تباهي بالأمر ونشره بمواقع التواصل.. القبض على مواطن يصطاد كائنات فطرية برية بالقصيم

المناطق ـ القصيم:

ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على مواطن يصيد كائنات فطرية برية ويتباهي بذلك ويعمل على نشره وتوثيقه بمواقع التواصل.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يصيد ويعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، ما يعد مخالفة لنظام البيئة.

ولفت إلى الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية المخالف وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحالته لفرع النيابة العامة.