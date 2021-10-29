احدث الأخبار

كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)
أبرز المواد
 كاتب سياسي: لبنان أصبحت ولاية إيرانية.. وقرارات المملكة لها مبررات (فيديو)
أبرز المواد
 بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية
أبرز المواد
 الكاتب محمد الحربي: ردة فعل المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية (فيديو)
أبرز المواد
 الخارجية تكشف مصير الجالية اللبنانية في المملكة بعد إجراءات الرد على “قرداحي”
أبرز المواد
 الأهلي والهلال “حبايب” في كلاسيكو الإثارة بجدة (فيديو)
أبرز المواد
 من تهريب المخدرات إلى التصريحات المسيئة.. مواقف سابقة وادعاءات باطلة دفعت المملكة لطرد سفير لبنان
أبرز المواد
 مصادر: إبعاد جميع سفراء لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 عبدالرحمن غريب يعيد الأهلى للكلاسيكو بهدف في مرمى الهلال (فيديو)
أبرز المواد
 تباهي بالأمر ونشره بمواقع التواصل.. القبض على مواطن يصطاد كائنات فطرية برية بالقصيم
منطقة القصيم
 أول تعليق من حكومة الإمارات على ترشح المملكة لاستضافة “أكسبو 2030”
أبرز المواد
 “الجوازات” تتيح خدمة حجز مواعيد زيارة النزلاء عبر “أبشر”
أبرز المواد
كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)

كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)

أبرز المواد
كاتب سياسي: لبنان أصبحت ولاية إيرانية.. وقرارات المملكة لها مبررات (فيديو)

كاتب سياسي: لبنان أصبحت ولاية إيرانية.. وقرارات المملكة لها مبررات (فيديو)

أبرز المواد
بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية

بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية

أبرز المواد
الكاتب محمد الحربي: ردة فعل المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية (فيديو)

الكاتب محمد الحربي: ردة فعل المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية (فيديو)

أبرز المواد

الخارجية تكشف مصير الجالية اللبنانية في المملكة بعد إجراءات الرد على “قرداحي”

الخارجية تكشف مصير الجالية اللبنانية في المملكة بعد إجراءات الرد على “قرداحي”
http://almnatiq.net/?p=1056845
محررو المناطق

كشفت وزارة الخارجية، عن مصير الجالية اللبنانية في المملكة، بعد الإجراءات التي اتخذتها اليوم ردًا على تجاوزات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأكدت الخارجية، في بيانها اليوم، حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة، والذين تعتبرهم جزءً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة.

وشددت على أنها لا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرًا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

ونوهت إلى أنه حرصًا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت مساء اليوم استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

روابط ذات صلة

كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)

كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)
كاتب سياسي: لبنان أصبحت ولاية إيرانية.. وقرارات المملكة لها مبررات (فيديو)

كاتب سياسي: لبنان أصبحت ولاية إيرانية.. وقرارات المملكة لها مبررات (فيديو)
بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية

بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*