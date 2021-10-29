الخارجية تكشف مصير الجالية اللبنانية في المملكة بعد إجراءات الرد على “قرداحي”

محررو المناطق

كشفت وزارة الخارجية، عن مصير الجالية اللبنانية في المملكة، بعد الإجراءات التي اتخذتها اليوم ردًا على تجاوزات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأكدت الخارجية، في بيانها اليوم، حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة، والذين تعتبرهم جزءً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة.

وشددت على أنها لا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرًا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

ونوهت إلى أنه حرصًا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت مساء اليوم استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.