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عبدالرحمن غريب يعيد الأهلى للكلاسيكو بهدف في مرمى الهلال (فيديو)

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عبدالرحمن غريب يعيد الأهلى للكلاسيكو بهدف في مرمى الهلال (فيديو)

عبدالرحمن غريب يعيد الأهلى للكلاسيكو بهدف في مرمى الهلال (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1056848
محررو المناطق

نجح اللاعب عبدالرحمن غريب في تسجيل هدف التعادل لفريق الأهلى  أمام الهلال، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.

 

وأنهى فريق الهلال الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو أمام الأهلى متقدمًا بهدف واحد.

 

وسجل اللاعب سالم الدوسري، الهدف الأول للهلال في مواجهة الأهلي، بالدقيقة 11 من عمر المباراة.

 

ودخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من “عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، كويلار، سلمان الفرج، لوسيانو فييتو، بيريرا، سالم الدوسري، غوميز”.

 

وأما تشكيل الأهلي فكانت: “محمد الربيعي، ومحمد خبراني، ودانكلير، وعبدالباسط هندي، وأليوسكي، ومحمد المجحد، وفيليب، والحسن نداو، وعلي الأسمري، وعبدالرحمن غريب، وعمر السومة”.

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