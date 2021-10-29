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مصادر: إبعاد جميع سفراء لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي

مصادر: إبعاد جميع سفراء لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي

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مصادر: إبعاد جميع سفراء لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي

مصادر: إبعاد جميع سفراء لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي
http://almnatiq.net/?p=1056854
محررو المناطق

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، إبعاد سفراء لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الساعات القليلة القادمة.

وأعلنت حكومة المملكة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

ولفتت إلى أنه حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وشددت على حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

وكانت كلا من البحرين والإمارات والكويت قد استعدت سفراء لبنان فى بلادهم للتشاور عقب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

 

 

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