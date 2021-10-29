احدث الأخبار

بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية
أبرز المواد
 الكاتب محمد الحربي: ردة فعل المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية (فيديو)
أبرز المواد
 الخارجية تكشف مصير الجالية اللبنانية في المملكة بعد إجراءات الرد على “قرداحي”
أبرز المواد
 الأهلي والهلال “حبايب” في كلاسيكو الإثارة بجدة (فيديو)
أبرز المواد
 من المملكة إلى بيروت: “فاض الكيل”.. تهريب المخدرات وتصريحات “شربل وقرداحي” المسيئة دفعت الرياض لطرد السفير اللبناني
أبرز المواد
 مصادر: إبعاد جميع سفراء لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 عبدالرحمن غريب يعيد الأهلى للكلاسيكو بهدف في مرمى الهلال (فيديو)
أبرز المواد
 تباهي بالأمر ونشره بمواقع التواصل.. القبض على مواطن يصطاد كائنات فطرية برية بالقصيم
منطقة القصيم
 أول تعليق من حكومة الإمارات على ترشح المملكة لاستضافة “أكسبو 2030”
أبرز المواد
 “الجوازات” تتيح خدمة حجز مواعيد زيارة النزلاء عبر “أبشر”
أبرز المواد
 الهلال يحافظ على تقدمه بالشوط الأول بمباراة الأهلي (فيديو)
أبرز المواد
 أمهلت السفير اللبناني 48 ساعة للمغادرة.. 3 إجراءات من المملكة ردا على تجاوزات قرداحي
أبرز المواد
بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية

بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية

أبرز المواد
الكاتب محمد الحربي: ردة فعل المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية (فيديو)

الكاتب محمد الحربي: ردة فعل المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية (فيديو)

أبرز المواد
الخارجية تكشف مصير الجالية اللبنانية في المملكة بعد إجراءات الرد على “قرداحي”

الخارجية تكشف مصير الجالية اللبنانية في المملكة بعد إجراءات الرد على “قرداحي”

أبرز المواد
الأهلي والهلال “حبايب” في كلاسيكو الإثارة بجدة (فيديو)

الأهلي والهلال “حبايب” في كلاسيكو الإثارة بجدة (فيديو)

أبرز المواد

الأهلي والهلال “حبايب” في كلاسيكو الإثارة بجدة (فيديو)

الأهلي والهلال “حبايب” في كلاسيكو الإثارة بجدة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1056861
محررو المناطق

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الأهلي والهلال، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.

وأنهى فريق الهلال الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي متقدمًا بهدف واحد سجله اللاعب سالم الدوسري، بالدقيقة 11 من عمر المباراة.

فيما نجح اللاعب عبدالرحمن غريب في تسجيل هدف التعادل لفريقه بالشوط الثاني في الدقيقة 71 بعد مرور رائع من مدافعي الهلال.

ودخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من “عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، كويلار، سلمان الفرج، لوسيانو فييتو، بيريرا، سالم الدوسري، غوميز”.

وأما تشكيل الأهلي فكانت: “محمد الربيعي، ومحمد خبراني، ودانكلير، وعبدالباسط هندي، وأليوسكي، ومحمد المجحد، وفيليب، والحسن نداو، وعلي الأسمري، وعبدالرحمن غريب، وعمر السومة”.

روابط ذات صلة

عبدالرحمن غريب يعيد الأهلى للكلاسيكو بهدف في مرمى الهلال (فيديو)

عبدالرحمن غريب يعيد الأهلى للكلاسيكو بهدف في مرمى الهلال (فيديو)
الهلال يحافظ على تقدمه بالشوط الأول بمباراة الأهلي (فيديو)

الهلال يحافظ على تقدمه بالشوط الأول بمباراة الأهلي (فيديو)
سالم الدوسري يسجل أول أهداف الهلال في شباك الأهلي (فيديو)

سالم الدوسري يسجل أول أهداف الهلال في شباك الأهلي (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*