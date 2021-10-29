الأهلي والهلال “حبايب” في كلاسيكو الإثارة بجدة (فيديو)

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الأهلي والهلال، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.

وأنهى فريق الهلال الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي متقدمًا بهدف واحد سجله اللاعب سالم الدوسري، بالدقيقة 11 من عمر المباراة.

فيما نجح اللاعب عبدالرحمن غريب في تسجيل هدف التعادل لفريقه بالشوط الثاني في الدقيقة 71 بعد مرور رائع من مدافعي الهلال.

ودخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من “عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، كويلار، سلمان الفرج، لوسيانو فييتو، بيريرا، سالم الدوسري، غوميز”.

وأما تشكيل الأهلي فكانت: “محمد الربيعي، ومحمد خبراني، ودانكلير، وعبدالباسط هندي، وأليوسكي، ومحمد المجحد، وفيليب، والحسن نداو، وعلي الأسمري، وعبدالرحمن غريب، وعمر السومة”.