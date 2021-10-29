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الكاتب محمد الحربي: ردة فعل المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية (فيديو)

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الكاتب محمد الحربي: ردة فعل المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية (فيديو)

الكاتب محمد الحربي: ردة فعل المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1056876
محررو المناطق

قال  الكاتب السياسي محمد الحربي، إن  ردة الفعل  المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية ووفق الأعراف الدبلوماسية.

وأضاف في لقاء مع “الإخبارية ” أن حكومة  لبنان مستحوذ عليها كليا من ميليشيا حزب الله الإرهابي ذراع إيران.

وأكد أن خطوات المملكة قبل اتخاذ إجراء ابعاد السفير اللبناني وسحب سفيرها لدى بيروت كان متزن وعقلاني بشكل كبير.

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مصادر: إبعاد جميع سفراء لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي

مصادر: إبعاد جميع سفراء لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي

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