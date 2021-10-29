الكاتب محمد الحربي: ردة فعل المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية (فيديو)

محررو المناطق

قال الكاتب السياسي محمد الحربي، إن ردة الفعل المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية ووفق الأعراف الدبلوماسية.

وأضاف في لقاء مع “الإخبارية ” أن حكومة لبنان مستحوذ عليها كليا من ميليشيا حزب الله الإرهابي ذراع إيران.

وأكد أن خطوات المملكة قبل اتخاذ إجراء ابعاد السفير اللبناني وسحب سفيرها لدى بيروت كان متزن وعقلاني بشكل كبير.