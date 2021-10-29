أول تعليق من الحكومة اللبنانية على قرارات المملكة بشأن تصريحات “قرداحي”

محررو المناطق

علق رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على الإجراءات التي اتخذتها المملكة اليوم الجمعة، ردًا على تجاوزات جورج قرداحي.

وقال ميقاتي، إنه يجري اتصالات للمساعدة في تهدئة الأزمة مع المملكة، مشيرًا إلى أن حكومته مستمرة في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني وتداعياتها.

وشدد على أن المملكة لطالما وقفت إلى جانب الشعب اللبناني دائمًا في مواجهة تحدياته الكبيرة، مجددًا رفض الحكومة الشديد لكل ما يسيء للعلاقات الأخوية بين البلدين.

ونوه إلى أن الحكومة اللبنانية ستواصل العمل بكل جهد لإصلاح الشوائب المشكو منها من جانب المملكة، مؤكدًا حرص بلاده على العلاقات اللبنانية الخليجية.

وأشار إلى أن الحكومة شددت في بيانها الوزاري على أنه من أولوياتها استعادة العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب.

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت مساء اليوم استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.