احدث الأخبار

أول تعليق من الحكومة اللبنانية على قرارات المملكة بشأن تصريحات “قرداحي”
أبرز المواد
 كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)
أبرز المواد
 كاتب سياسي: لبنان أصبحت ولاية إيرانية.. وقرارات المملكة لها مبررات (فيديو)
أبرز المواد
 بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية
أبرز المواد
 الكاتب محمد الحربي: ردة فعل المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية (فيديو)
أبرز المواد
 الخارجية تكشف مصير الجالية اللبنانية في المملكة بعد إجراءات الرد على “قرداحي”
أبرز المواد
 الأهلي والهلال “حبايب” في كلاسيكو الإثارة بجدة (فيديو)
أبرز المواد
 من تهريب المخدرات إلى التصريحات المسيئة.. مواقف سابقة وادعاءات باطلة دفعت المملكة لطرد سفير لبنان
أبرز المواد
 مصادر: إبعاد جميع سفراء لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 عبدالرحمن غريب يعيد الأهلى للكلاسيكو بهدف في مرمى الهلال (فيديو)
أبرز المواد
 تباهي بالأمر ونشره بمواقع التواصل.. القبض على مواطن يصطاد كائنات فطرية برية بالقصيم
منطقة القصيم
 أول تعليق من حكومة الإمارات على ترشح المملكة لاستضافة “أكسبو 2030”
أبرز المواد
أول تعليق من الحكومة اللبنانية على قرارات المملكة بشأن تصريحات “قرداحي”

أول تعليق من الحكومة اللبنانية على قرارات المملكة بشأن تصريحات “قرداحي”

أبرز المواد
كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)

كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)

أبرز المواد
كاتب سياسي: لبنان أصبحت ولاية إيرانية.. وقرارات المملكة لها مبررات (فيديو)

كاتب سياسي: لبنان أصبحت ولاية إيرانية.. وقرارات المملكة لها مبررات (فيديو)

أبرز المواد
بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية

بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية

أبرز المواد

أول تعليق من الحكومة اللبنانية على قرارات المملكة بشأن تصريحات “قرداحي”

أول تعليق من الحكومة اللبنانية على قرارات المملكة بشأن تصريحات “قرداحي”
http://almnatiq.net/?p=1056880
محررو المناطق

علق رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على الإجراءات التي اتخذتها المملكة اليوم الجمعة، ردًا على تجاوزات جورج قرداحي.

وقال ميقاتي، إنه يجري اتصالات للمساعدة في تهدئة الأزمة مع المملكة، مشيرًا إلى أن حكومته مستمرة في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني وتداعياتها.

وشدد على أن المملكة لطالما وقفت إلى جانب الشعب اللبناني دائمًا في مواجهة تحدياته الكبيرة، مجددًا رفض الحكومة الشديد لكل ما يسيء للعلاقات الأخوية بين البلدين.

ونوه إلى أن الحكومة اللبنانية ستواصل العمل بكل جهد لإصلاح الشوائب المشكو منها من جانب المملكة، مؤكدًا حرص بلاده على العلاقات اللبنانية الخليجية.

وأشار إلى أن الحكومة شددت في بيانها الوزاري على أنه من أولوياتها استعادة العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب.

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت مساء اليوم استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

روابط ذات صلة

كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)

كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)
كاتب سياسي: لبنان أصبحت ولاية إيرانية.. وقرارات المملكة لها مبررات (فيديو)

كاتب سياسي: لبنان أصبحت ولاية إيرانية.. وقرارات المملكة لها مبررات (فيديو)
بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية

بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*