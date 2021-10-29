كاتب سياسي: لبنان أصبحت ولاية إيرانية.. وقرارات المملكة لها مبررات (فيديو)

محررو المناطق

يرى الكاتب السياسي مبارك آل عاتي، أن القرارات التي اتخذتها المملكة ضد الحكومة اللبنانية مبررة، في ظل تراكم السلوكيات الخاطئة من قبل المسؤولين في بيروت.

وقال آل عاتي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن لبنان أصبح ولاية إيرانية والقرارات التي اتخذتها المملكة جاءت لحفظ مصالحها.

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت مساء اليوم استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.