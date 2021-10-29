كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)

محررو المناطق

علق الكاتب الصحفي عبدالعزيز بن رازن، على القرارات التي اتخذتها الممكة اليوم، بشأن أزمة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، لافتًا إلى أن الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان.

وشدد بن رازن، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، على أن تصريحات جورج قرداحي تعد نموذجًا واضحًا لمن يقود لبنان خلال الفترة الحالية.

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت مساء اليوم استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.