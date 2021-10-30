ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية عقب قرار المملكة بسحب سفيرها

المناطق- وكالات:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، عقب قرار المملكة بإبعاد السفير اللبناني من المملكة وسحب سفيرها، حيث قفزت العملة الخضراء في السوق السوداء ليتجاوز 21 ألف ليرة.

وكشفت بيانات رسمية أن قرار المملكة اليوم بوقف الواردات من لبنان من شأنه يكبد السوق اللبنانية خسائر صادرات للمملكة تقدر بنحو 1.3 مليار ريال سنويا، إذ شهدت الصادرات اللبنانية انخفاضا نسبته 42% في اعقاب حظر الرياض لواردات الفواكه والخضروات على خلفية استخدامها في تهريب المخدرات للمملكة.

ويأتي قرار المملكة فيما يتعلق بوقف الواردات من لبنان في ضوء السياسات العدائية للحكومة اللبنانية وسيطرة حزب الله الارهابي على قرارها السياسي والذي لا يتفق مع مبادئ الأخوة العربية ولا حسن العلاقات مع البلدان.

وأكدت المملكة أكثر من مرة أن للشعب اللبناني المغلوب على أمره مكانة لديها، لذا قرارها لا يستهدف الشعب اللبناني، فللبنان أرضا وشعبا، مكانة خاصة لدى المملكة.