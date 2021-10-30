البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

المناطق ـ وكالات:

طلبت مملكة البحرين مساء الجمعة، من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، احتجاجًا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت مساء اليوم استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.