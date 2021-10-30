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رئيس الوزراء اللبناني يطلب من قرداحي تقدير المصلحة الوطنية.. ويُشكل خلية لإدارة الأزمة

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من قرداحي تقدير المصلحة الوطنية.. ويُشكل خلية لإدارة الأزمة
http://almnatiq.net/?p=1056916
محررو المناطق

ذكرت وسائل إعلام، أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الإعلام جورج قرداحي، وطلب منه “تقدير المصلحة الوطنية” واتخاذ القرار المناسب عقب قرار المملكة سحب سفيرها من لبنان.

كما طلب من وزير الخارجية إنشاء “خلية لإدارة الأزمة المستجدة” بين لبنان ودول الخليج.

وأعلنت حكومة المملكة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

ولفتت إلى أنه حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وشددت على حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

 

 

 

 

 

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