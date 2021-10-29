طالبت برحيل حكومة ميقاتي.. أحزاب لبنانية تستنكر الإساءة للمملكة

المناطق ـ وكالات:

استنكرت أحزاب لبنانية، الإساءة التي صدرت من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، داعيةً الحكومة إلى الرحيل لتجنيب البلاد مزيدًا من المآسي.

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: “كفانا كوارث، أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان”، مضيقًا: “إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية”.

ولفت النائب المستقيل مروان حمادة، إلى أن الشعب اللبناني لا يرغب ولا يستطيع أن ينعزل عن محيطه العربي، المطلوب فورا أن يستقيل جورج قرداحي أو يقال، أو يستقيل الرئيس نجيب ميقاتي.

وأشار رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إلى أن هناك أزمة متدحرجة كبيرة جدًا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية.

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت مساء اليوم استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.