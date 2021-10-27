احدث الأخبار

القيادة تعزي رئيس جمهورية كوريا في وفاة الرئيس الأسبق
أبرز المواد
 طقس المملكة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق 
أبرز المواد
 طالبت برحيل حكومة ميقاتي.. أحزاب لبنانية تستنكر الإساءة للمملكة
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اللبناني يطلب من قرداحي تقدير المصلحة الوطنية.. ويُشكل خلية لإدارة الأزمة
أبرز المواد
 البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة
أبرز المواد
 ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية عقب قرار المملكة بسحب سفيرها
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اللبناني: مستمرون في معالجة الأزمة التي سببتها تصريحات “قرداحي”
أبرز المواد
 كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)
أبرز المواد
 كاتب سياسي: لبنان أصبحت ولاية إيرانية.. وقرارات المملكة لها مبررات (فيديو)
أبرز المواد
 بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية
أبرز المواد
 الكاتب محمد الحربي: ردة فعل المملكة تجاه تطاول المسؤولين اللبنانيين كانت طبيعية (فيديو)
أبرز المواد
 الخارجية تكشف مصير الجالية اللبنانية في المملكة بعد إجراءات الرد على “قرداحي”
أبرز المواد
القيادة تعزي رئيس جمهورية كوريا في وفاة الرئيس الأسبق

القيادة تعزي رئيس جمهورية كوريا في وفاة الرئيس الأسبق

أبرز المواد
طقس المملكة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق 

طقس المملكة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق 

أبرز المواد
طالبت برحيل حكومة ميقاتي.. أحزاب لبنانية تستنكر الإساءة للمملكة

طالبت برحيل حكومة ميقاتي.. أحزاب لبنانية تستنكر الإساءة للمملكة

أبرز المواد
رئيس الوزراء اللبناني يطلب من قرداحي تقدير المصلحة الوطنية.. ويُشكل خلية لإدارة الأزمة

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من قرداحي تقدير المصلحة الوطنية.. ويُشكل خلية لإدارة الأزمة

أبرز المواد

القيادة تعزي رئيس جمهورية كوريا في وفاة الرئيس الأسبق

القيادة تعزي رئيس جمهورية كوريا في وفاة الرئيس الأسبق
http://almnatiq.net/?p=1056931
المناطق ـ واس:
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في وفاة الرئيس الأسبق روه تاي وو.
وقال الملك سلمان: “تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، و نعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، أيضا للرئيس مون جاي إن.

وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء “.

روابط ذات صلة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده
ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني

ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني
ولي العهد الكويتي: نثق بقدرة الأمير محمد بن سلمان في إدارة هذا الملف الحيوي (فيديو)

ولي العهد الكويتي: نثق بقدرة الأمير محمد بن سلمان في إدارة هذا الملف الحيوي (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*