“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المناطق ـ المدينة المنورة:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم السبت، بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحا وتستمر حتى الـ ٦ مساء .

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، متوقعًا أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على سواحل الخليج العربي وأجزاء من سواحل البحر الأحمر خلال الليل وساعات الصباح الباكر.