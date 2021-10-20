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تماشيًا مع رؤية 2030.. مقر إقليمي جديد لـ”جونسون كنترولز العالمية” في المملكة

تماشيًا مع رؤية 2030.. مقر إقليمي جديد لـ”جونسون كنترولز العالمية” في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1056952
محررو المناطق

أعلنت شركة “جونسون كنترولز العالمية” عن فتح مقر إقليمي لها في المملكة، وذلك بالتحالف مع شركة آل سالم جونسون كنترولز، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.

وجاء هذا الإعلان في اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، والذي عقد تحت عنوان “الاستثمار في الإنسانية” بمدينة الرياض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة آل سالم جونسون كنترولز في المملكة، ومصر، ولبنان، واليمن الدكتور مهند الشيخ على هامش المؤتمر، أن قرار جونسون كنترولز العالمية فتح مقر إقليمي لها جديد، يأتي ضمن إطار الاستفادة من المناخ الاستثماري الإيجابي الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين وهو ما يتماشى مع برنامجي رؤية 2030 “التحول الوطني”، و”تطوير القطاع المالي”.

وأضاف قائلًا : “سيمكننا ذلك من توسيع إنتاجنا وصادراتنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا”، مؤكداً تصدير 30% من منتجات مصنع يورك التابع لشركة آل سالم جونسون كنترولز في المملكة إلى أكثر من 20 دولة داخل المنطقة وخارجها حتى الآن”.

وفي سياق متصل قال الشيخ: “آل سالم جونسون كنترولز، تُعد أحد أبرز قصص نجاح شركة جونسون كنترولز العالمية منذ تسعينات القرن الماضي، والتي نجحت في ترسيخ حضورها القوي في المملكة من خلال تنفيذها كبرى مشاريع القطاعين العام والخاص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تشغيل وصيانة محطتي تبريد المسجد الحرام بمكة المكرمة التي تخدم سنويًا ملايين المعتمرين والحجاج من زوار بيت الله الحرام، وتزويد مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة بحلول متكاملة لأنظمة التبريد، والتحكم، وغيرها من المشروعات الناجحة التي نفذت في مدن المملكة، ومناطقها المختلفة”.

ومن أبرز مكتسبات جونسون كنترولز العالمية من فتح المقر الجديد لها في المملكة، تعزيز حضورها في أكبر الأسواق الإقليمية والدولية على حد سواء، كما أن هذه الخطوة تُمثل لها نقلة نوعية في الاستفادة من حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة في القطاعات الهامة، مثل “السياحة، والضيافة، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها”.

وللتوسع في الصادرات نقلت شركة آل سالم جونسون كنترولز، مصنعها الجديد وهو أكبر مصنع “يورك” عى مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلى “الوادي الصناعي” في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث يتوقع أن يسهم في توسع تصنيع المحلي من خلال مضاعفة خطوط الإنتاج، ورفع نسبة تصدير الناتج المحلي للأسواق الإقليمية والدولية.

يذكر أن آل سالم جونسون كنترولز تأسست في العام 1991 كثمرة شراكة استراتيجية بين مجموعة شركات آل سالم وشركة جونسون كنترولز العالمية، الشركة الأم ليورك، وهي شركة متعددة الصناعات ورائدة في توفير الحلول المتكاملة التي تشمل مجالات التهوية والتبريد والتكييف HVAC، وأنظمة السلامة من الحريق والأمن، ونظم إدارة والتحكم في المنشآت، للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في كل من المملكة العربية والسعودية ولبنان ومصر واليمن.

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