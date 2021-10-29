“جنبلاط” عن قرداحي: “أقيلوا هذا الوزير قبل أن يدمر علاقات لبنان بدول الخليج”

محررو المناطق

طالب وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، بإقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وذلك بسبب تصريحاته المسيئة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدًا أن الإعلامي سيدمر علاقات بيروت بدول الخليج.

وقال جنبلاط عبر حسابه في “تويتر”: “كفانا كوارث.. أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان”، في إشارة واضحة إلى قرداحي، دون أن يسميه.

وأضاف: “إلى متى يستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية”.

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت حكومة المملكة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن الوطن.

ولفتت إلى أنه حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى بيروت.

وشددت على حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي لأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة على أرض الوطن.