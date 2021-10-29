احدث الأخبار

ماهي شروط وموعد رفع إيقاف الخدمات عن المنشأة؟.. “الزكاة والضريبة” توضح
أبرز المواد
 سر خسارة آبل 6 مليارات دولار
أبرز المواد
 خبراء زراعة: احذروا هذه النباتات السامة المنتشرة داخل المنازل وخارجها (فيديو)
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة توعوية بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 من 5 حتي 11 عامًا.. “الغذاء والدواء الأمريكية” توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال
أبرز المواد
 أُعطيت لهما وهما يلعبان.. قنبلة ثمرة الفاكهة تقتل طفلين في أوغندا
أبرز المواد
 المملكة تعرب عن رفضها لازدواجية المعايير تجاه قضايا حقوق الإنسان
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بينبع تشارك في ورشة عمل لجمعية المدينة للتوحد “تمكن”
منطقة المدينة المنورة
 “جنبلاط” عن قرداحي: “أقيلوا هذا الوزير قبل أن يدمر علاقات لبنان بدول الخليج”
أبرز المواد
 تماشيًا مع رؤية 2030.. مقر إقليمي جديد لـ”جونسون كنترولز العالمية” في المملكة
الاقتصاد
 “الوطني للأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية على محافظتي الرايس وينبع
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
ماهي شروط وموعد رفع إيقاف الخدمات عن المنشأة؟.. “الزكاة والضريبة” توضح

ماهي شروط وموعد رفع إيقاف الخدمات عن المنشأة؟.. “الزكاة والضريبة” توضح

أبرز المواد
سر خسارة آبل 6 مليارات دولار

سر خسارة آبل 6 مليارات دولار

أبرز المواد
خبراء زراعة: احذروا هذه النباتات السامة المنتشرة داخل المنازل وخارجها (فيديو)

خبراء زراعة: احذروا هذه النباتات السامة المنتشرة داخل المنازل وخارجها (فيديو)

أبرز المواد
إطلاق مبادرة توعوية بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي بالمدينة المنورة

إطلاق مبادرة توعوية بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي بالمدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

“جنبلاط” عن قرداحي: “أقيلوا هذا الوزير قبل أن يدمر علاقات لبنان بدول الخليج”

“جنبلاط” عن قرداحي: “أقيلوا هذا الوزير قبل أن يدمر علاقات لبنان بدول الخليج”
http://almnatiq.net/?p=1056958
محررو المناطق

طالب وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، بإقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وذلك بسبب تصريحاته المسيئة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدًا أن الإعلامي سيدمر علاقات بيروت بدول الخليج.

وقال جنبلاط عبر حسابه في “تويتر”: “كفانا كوارث.. أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان”، في إشارة واضحة إلى قرداحي، دون أن يسميه.

وأضاف: “إلى متى يستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية”.

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت حكومة المملكة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن الوطن.

ولفتت إلى أنه حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى بيروت.

وشددت على حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي لأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة على أرض الوطن.

 

روابط ذات صلة

كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)

كاتب صحفي: الجميع يعلم حقيقة النظام الحاكم في لبنان (فيديو)
الخارجية تكشف مصير الجالية اللبنانية في المملكة بعد إجراءات الرد على “قرداحي”

الخارجية تكشف مصير الجالية اللبنانية في المملكة بعد إجراءات الرد على “قرداحي”
  الكاتب هاني الظاهري يفتح النار على “قرداحي” ويستخدم عبارة لبنانية شهيرة لوصفه

  الكاتب هاني الظاهري يفتح النار على “قرداحي” ويستخدم عبارة لبنانية شهيرة لوصفه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*