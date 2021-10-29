الهيئة الملكية بينبع تشارك في ورشة عمل لجمعية المدينة للتوحد “تمكن”

المناطق- واس:

شاركت الهيئة الملكية بينبع ضمن الشركاء المؤسسين لجمعية المدينة للتوحد “تمكن” في ورشة عمل تحليل أصحاب المصلحة، أحد أنشطة الإعداد للخطة الإستراتيجية للجمعية بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التعليم والشركات الداعمة بإشراف مكتب جدارات التميز للاستشارات الإدارية.

وناقشت الورشة التي عقدت بمركز المؤتمرات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، جوانب القوة الداخلية وجوانب التحسين المطلوبة والفرص الخارجية والمخاطر حيث أدلى المشاركون بمرئياتهم حيال ما يطمحون لرؤيته في مستقبل الجمعية القريب وما يمكنهم من تقديم الدعم للجمعية وتذليل الصعاب لتصل إلى ما تهدف له وما أُنشئت من أجله وهو خدمة هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن أصحاب فئة الإطراب والطيف التوحدي لتخفيف معاناتهم وذويهم ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم من خلال تحقيق رؤية الجمعية.

يشار إلى أن ورشة العمل تأتي ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالشراكة الإستراتيجية حول تفعيل ودعم الجمعيات بما يحقق الرفاهية وتحسين جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.