من 5 حتي 11 عامًا.. “الغذاء والدواء الأمريكية” توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال

المناطق ـ وكالات:

صادقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لكوفيد-19 من إنتاج شركتي ” فايزر” و”بيونتيك” للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.

وتعد الموافقة واحدة من الخطوات الأخيرة اللازمة لتطعيم 28 مليون طفل ضد فيروس كورونا.

والآن يجب أن توافق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لكي تتم عملية توزيع اللقاحات.

وتجتمع اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال أيام لمناقشة التوصيات السريرية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن قرارها الأخير استند إلى “تقييم شامل وشفاف للبيانات التي تضمنت مداخلات من خبراء اللجنة الاستشارية المستقلة الذين صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح إتاحة اللقاح للأطفال في هذه الفئة العمرية”.

وأظهر لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 فعالية بنسبة 7ر90 % ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.