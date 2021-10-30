أُعطيت لهما وهما يلعبان.. قنبلة ثمرة الفاكهة تقتل طفلين في أوغندا

المناطق- وكالات:

قتلت قنبلة تشبه ثمرة فاكهة، طفلين على الأقل قي قرية في أوغندا، بعد أن أُعطيت لهما وهما يلعبان، بحسب ما ذكره مسئول كبير في الشرطة الأوغندية.

وأوضح بدوره متحدث باسم الشرطة على موقع تويتر، أن الانفجار وقع في القرية التي تبعد نحو 60 كيلومترًا شمالي العاصمة كمبالا، وأسفر عن مقتل صبي عمره 14 عامًا، وطفل آخر يعاني إعاقة.

ويعد هذا الحادث هو الثالث في أوغنداء في غضون أسبوع، إذ انفجرت قنبلة في حافلة يوم الإثنين الماضي، ونتج عنها مقتل اثنين، بينما انفجرت قنبلة في مطعم يوم السبت الماضي، وقتلت امرأة، وأصابت 3 أشخاص آخرين.

بدوره، تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي حادث انفجار المطعم، معلنا مسؤوليته عنه، في وقت لم تعلن فيه أي جهة بعد مسؤوليتها عن انفجار يوم الجمعة.