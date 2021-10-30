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خبراء زراعة: احذروا هذه النباتات السامة المنتشرة داخل المنازل وخارجها (فيديو)

خبراء زراعة: احذروا هذه النباتات السامة المنتشرة داخل المنازل وخارجها (فيديو)

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خبراء زراعة: احذروا هذه النباتات السامة المنتشرة داخل المنازل وخارجها (فيديو)

خبراء زراعة: احذروا هذه النباتات السامة المنتشرة داخل المنازل وخارجها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1056993
محررو المناطق:

أطلق خبراء زراعة، تحذيرات مهمة بشأن تداول بعض أنواع النباتات السامة داخل المنازل أو خارجها، مؤكدين أنها تؤثر على الجهاز الهضمي أو التنفسي، كما أنها تسبب تهيجا للجلد.

ونقلت قناة “الإخبارية” عن مختص زراعي، قوله، إن النباتات الضارة كثيرة وتختلف درجة سميتها بين العالية والمنخفضة، وأن من تلك السميات ما يؤثر على الجهاز الهضمي أو التنفسي أو يسبب تهيجا للجلد، إذا كانت الكمية السامة كبيرة.

وأوضح مختص آخر للقناة، أن هناك نبتة تسمى “ديتورا” أكثر سمية من غيرها من النباتات، وهي صغيرة الحجم ولها زهرة مغرية في شكلها، مشيرا إلى أن سميتها عالية جدا وتنتشر داخل المنازل وخارجها وفي المشاتل، ويجب البحث عنها وإزالتها.

وتابع: “هناك شجرة الدفيتة السامة أيضا، ومثلها أحد أنواع الفيكس البنغلانسيس الخارجي به سمية في المادة التي يفرزها، والتي تضر البشر والحيوانات”.

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