ماهي شروط وموعد رفع إيقاف الخدمات عن المنشأة؟.. “الزكاة والضريبة” توضح

محررو المناطق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط رفع إيقاف الخدمات عن المنشأة والحجز على الحسابات البنكية.

وورد سؤالًا من أحد المواطنين عبر الحساب الرسمي لـ”الزكاة والضريبة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والذي جاء يخص شروط وموعد رفع إيقاف خدمات المنشأة الخاصة به، بعدما قام بسداد المبالغ المتأخرة.

وقالت “الزكاة والضريبة” ردًا على السؤال الوارد عبر حسابها، إنه يتم رفع إيقاف الخدمات والحجز على الحسابات البنكية آلياً وبشكل مباشر خلال يومي عمل، بعد سداد جميع المبالغ المُستحقة لكل أنواع الضرائب، أو الموافقة على خطة تقسيط لجميع المستحقات، أو تقديم اعتراض/ دعوى.