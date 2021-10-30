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أمن طرق مكة يضبط مقيمًا بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري

أمن طرق مكة يضبط مقيمًا بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري
http://almnatiq.net/?p=1057009
محررو المناطق:

أعلنت قوات أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، عن ضبط مقيم من الجنسية السورية بحوزته مواد مخدرة، وسلاح ناري.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق من القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الخامس من العمر، على طريق ينبع، بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر و4314 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات وسلاح ناري.

وأكد المتحدث الإعلامي، أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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