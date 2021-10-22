تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 215,33 ريال

محررو المناطق

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 بالمملكة، تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، وذلك تزامنًا مع انخفاض المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215,33 ريال (57,41 دولارا)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق نحو 188,42 ريال (50.23 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 161,50 ريال (43.05 دولار)، بعدما سجل أمس نحو 162,84 ريال (43,41 دولار)، وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي بلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 125,61 ريال (33,49 دولار).

وتراجع سعر أوقية “أونصة” الذهب في مستهل تعاملات اليوم إلى 6697 ريالا (1785 دولار)، كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 1507 ريالات (404,85 دولار)،

وكانت قد هبطت أسعار الذهب أمس الجمعة مع صعود الدولار، في حين يتلمس المستثمرون المزيد من المؤشرات من اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي على تقليص التحفيز الاقتصادي مع زيادة توقعات التضخم.