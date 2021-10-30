بعد قرارات المملكة.. سعد الحريري يفتح النار على حزب الله وقرداحي

محررو المناطق:

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري: “وصول العلاقات بين لبنان والمملكة وسائر دول الخليج العربي إلى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالأفكار المنتفخة، فهذا يعني بالتأكيد أننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلاً في جهنم”.

جاء ذلك، في بيان أصدره عبر تويتر، تعليقا على تطورات العلاقات بين بلاده ودول الخليج في أعقاب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، المسيئة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأضاف الحريري: “سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت أن تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه”.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني السابق، أن هذه العزلة سيدفع ثمنها الشعب اللبناني الذي يعاني بالفعل من تدهور الاقتصاد ومستوى المعيشة، ويتعرض بشكل يومي لأبشع الإهانات دون قلق من أهل الحكم على مصير الوطن.

وبين الحريري، أن المملكة ودول الخليج العربي لا يجب أن تصبح مكسر عصا السياسات الإيرانية في المنطقة، مشددا أن سيادة لبنان لا تكون بالعدوان على سيادة الدول العربية، وتعريض مصالح الدول الشقيقة وأمنها للمخاطر المستوردة من إيران.

وسبق، أن استدعت المملكة سفيرها من بيروت، وطلبت في ذات الوقت مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال الـ48 الساعة المقبلة، وأعلنت في المقابل أيضا وقف جميع الواردات من لبنان.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أجرى اتصالا بقرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإصلاح علاقات لبنان العربية، في إشارة لتقديم استقالته.