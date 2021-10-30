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الجامعة العربية تعرب عن القلق جراء تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية  

الجامعة العربية تعرب عن القلق جراء تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية  
http://almnatiq.net/?p=1057020
محررو المناطق

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية، في الوقت الذي كان السعي حثيثاً لاستعادة قدر من الإيجابية في تلك العلاقات يعين لبنان على تجاوز التحديات التي يواجهها، جاء ذلك في نبأ عاجل على قناة “العربية”.
وقالت الجامعة، إن أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني كان ينبغي أن تعالج لبنانيا بشكل مختلف، مبينة أن معالجة لبنان لها أدت لتفاقم الأزمة.
وأضافت الجامعة “هناك أطراف لديها مصلحة في تفكيك علاقات لبنان بالدول العربية”.
وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت حكومة المملكة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.
وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن الوطن.
ولفتت إلى أنه حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى بيروت.
وشددت على حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي لأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة على أرض الوطن.
يشار إلى أن جورج قرداحي الذي تولى وزارة الإعلام اللبنانية، كان قد صرح قبيل توليه الوزارة بأن جماعة أنصار الله اليمنية “الحوثيين” تدافع عن نفسها، معتبرا التحالف السعودي ضدها اعتداء تقوم هي مقاومة مشروعة له.
وأثارت تصريحات الوزير اللبناني التي تم الكشف عنها منتصف الأسبوع الحالي ردود فعل خليجية غاضبة، حيث تم استدعاء السفراء اللبنانيين في عدة دول خليجية وابلاغهم اعتراض تلك الدول على هذه التصريحات، فيما خرج الرئيس اللبناني ميشال عون ليؤكد أن تصريحات قرداحي لا تمثل الدولة اللبنانية، وأنها صدرت عنه قبل توليه الوزارة.

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