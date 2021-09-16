برابط التقديم.. “العمل عن بعد” يعلن توفر وظائف للجنسين في عدد من المؤسسات

محررو المناطق:

كشف برنامج “العمل عن بعد”، عن توفر عدد من الوظائف للرجال والنساء في عدد من المؤسسات.

وبحسب البرنامج، فإن الوظائف المطروحة جاءت كالتالي: مندوب مبيعات، ومدير عام، ومندوب خدمات سلعية، بالإضافة إلى مساعد إداري وأخصائي تسويق إلكتروني، واختصاصي وتسويق وخدمات العملاء، ومدير علاقات عامة، وأخصائي تطوير تنظيمي.

وأوضح برنامج العمل عن بعد، أنه يمكن التقديم على الوظائف والاطلاع على التفاصيل والشروط المطلوبة لكل وظيفة من خلال زيارة الرابط التالي: https://teleworks.sa/ar/jobs/ .

يشار إلى أن برنامج “العمل عن بعد”، هو أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.