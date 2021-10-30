الصحة تحسم الجدل حول مدى حماية لقاح كورونا من الإنفلونزا الموسمية

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أوضحت وزارة الصحة، مدى حماية لقاح فيروس كورونا من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وقالت الصحة، ردا على استفسار مواطنة في هذا الإطار، إن لقاح فيروس كورونا لا يحمي من فيروسات الإنفلونزا الموسمية، ويفضل وجود فاصل زمني بين تلقي اللقاحين من يومين إلى أربعة أيام.

وأضاف حساب “الصحة 937” التابع للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لا يتعارض أخذ لقاح الانفلونزا مع لقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أنّه يفضل أن يكون بينهما فاصل زمني بعدة أيام (٢ إلى ٤ أيام) لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة مثل الحرارة وآلام الجسم”.