مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. 3 مواجهات بدوري المحترفين.. ولقاءات نارية بالبريميرليج

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تشهد ملاعب العالم اليوم، العديد من المباريات المهمة، في مختلف الدوريات، إذ يتضمن جدول لقاءات السبت، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 3 مواجهات، ضمن الجولة العاشرة، وفي الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، يواجه فريق ليفربول نظيره برايتون، فيما يواجه توتنهام هوتسبير، مانشستر يونايتد، وأيضا نيوكاسل يونايتد أمام تشيلسي.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

– الاتفاق ضد ضمك

تختتم مباريات الجولة العاشرة، اليوم السبت، عندما ينتظر الاتفاق المنتشي بفوزه الأخير أمام النصر، ضيفه القادم من خميس مشيط المتصدر لجدول ترتيب المسابقة ضمك.

تقام مباراة الاتفاق ضد ضمك، في الساعة السادسة إلا تلت (17:40) بتوقيت المملكة، ومن المقرر أن تذاع على قناة SSC 6.

– أبهاء ضد التعاون

يحل أبها ضيفاً على التعاون في مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء ( 18:05) بتوقيت الممكلة، ومن المقرر أن تذاع على قناة SSC 5.

– الفيحاء ضد النصر

وفي آخر المواجهات، يستقبل الفيحاء على ملعبه بالمجمعة، النصر الذي يبحث عن العودة لطريق الانتصارات بعد خساراتين أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والاتفاق في الجولة السابقة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي أخذ الثلاث نقاط من النصر في ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.

تقام المباراة في تمام الساعة (19:50) بتوقيت المملكة، ومن المقرر أن تذاع على قناة SSC 1.

الدوري الإنجليزي

– ليفربول ضد برايتون

يستضيف فريق ليفربول نظيره برايتون، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 5.00 مساء بتوقيت الممكلة مكة، 6.00 مساء بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي

يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا على منافسه فريق نيوكاسل، ضمن مباريات الجولة العاشرة، ساعيا إلى مواصلة تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تقام المباراة في تمام الساعة 5.00 مساء بتوقيت المملكة، 6.00 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

توتنهام ضد مانشستر يونايتد

توتنهام ومانشستر يونايتد

بعد خسارته الثقيلة أمام فريق ليفربول في الجولة الماضية، يأمل فريق مانشستر يونايتد في نسيان أحزانه وتجاوز نتائجه المخيبة للآمال، حين يواجه فريق توتنهام.

تقام المباراة في تمام الساعة 7.30 بتوقيت المملكة، 8.30 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.