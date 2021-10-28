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احذر.. هذه الأمراض تسببها المشروبات الباردة (فيديو)

احذر.. هذه الأمراض تسببها المشروبات الباردة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1057064
محررو المناطق

قدم الطبيب البشري محمد غندور، قائمة بالأمراض التي تسببها المشروبات الباردة، والمنتشرة في الوطن العربي، مطالبا الجميع بالتوقف عن إدمان تلك المشروبات.

وقال الغندور، في تصريحات متلفزة، إن تناول المشروبات الباردة له تأثيراته السلبية التي يجب الانتباه إليها، مشيرا إلى أنه من بين الأمراض التي تسببها المشروبات الباردة، هي السكر، والكرش، والسمنة، وتساقط الشعر، وفقر الدم، وغيرها.

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