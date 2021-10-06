هل تشغيل سورة البقرة عن طريق الأجهزة له تأثير في تحصين البيت؟.. الشيخ الخثلان يجيب (فيديو)

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أوضح الشيخ سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مدى تأثير تشغيل سورة البقرة عن طريق الأجهزة في تحصين المنزل.

وقال الخثلان، في تصريحات مُتلفزة، إن قراءة سورة البقرة عن طريق الأجهزة الحديثة مثل القنوات التليفزيونية، له نفس التأثير في تحصين البيت.

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، قائلًا: “الظاهر أنه كذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان”.

وتابع:” أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “يقرأ” سواء كان القارئ رجلًا أو امرأة أو طفلا، أو عبر جهاز التسجيل أو عن طريق قناة تليفزيونية أو بأي وسيلة كانت، المهم أن تقرأ في البيت سورة البقرة”.