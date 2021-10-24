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خبير أرصاد: سقوط أمطار على الأطراف الشمالية يومي الأحد والإثنين

خبير أرصاد: سقوط أمطار على الأطراف الشمالية يومي الأحد والإثنين
http://almnatiq.net/?p=1057078
محررو المناطق:

توقع عبدالله الحربي، خبير الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأطراف الشمالية يومي الأحد والإثنين.

وقال الحربي عبر حسابه على تويتر: من الغد.. حالة جوية خفيفة تؤثر على الأجزاء الشمالية لمناطق تبوك والجوف وعرعر وفرص الأمطار حاضرة بشكل متفاوت على شمال تبوك جهة مقنا وجبال اللوز وعلقان والبدع والأجزاء الشمالية للجوف”.

وأضاف خبير الأرصاد: “تشمل القريات وشمال طبرجل والحماد وطريف وشمال عرعر والحدود مع العراق، أيضا تبقى فرص الأمطار حاضرة بشكل متفرق وخفيف على الأجزاء الجنوبية الغريبة”.

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