“الشركة ماتت بالفعل”.. حملة سخرية من فيسبوك بسبب “ميتا” على تويتر

محررو المناطق:

يبدو أن إعلان شركة فيسبوك تغيير اسمها إلى “ميتا” لن يمر مرور الكرام على آلاف المستخدمين حول العالم، الذين تفاعلوا بطرق مبتكرة مع إعلان الشركة، موجهين انتقادات ساخرة ولاذعة إلى مسئولى موقع التواصل الأشهر.

والخميس الماضي، أعلنت شركة فيسبوك تغيير اسمها إلى ميتا، في خطوة للتركيز على طموحات تتعلق ببناء “ميتافيرس”، بحسب مسئولي الشركة، الذين يقولون إنه بيئة للواقع الافتراضي المشترك، سيكون المنصة الكبرى المقبلة.

وخلال مؤتمر شركة فيسبوك عن البث الافتراضي الحي والواقع المعزز، تحدث الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، عن أن الاسم الجديد يعكس طموح شركته لبناء عالم جديد من الواقع الافتراضي، بدلا من أن تكون خدمة تواصل اجتماعي فقط.

وتوقف العديد من المستخدمين عند كلمة “Meta” التي اختريت لتحل محل فيسبوك، إذ عمد الكثير إلى ترجمتها باللغة العربية، وهو ما تعني “ميتا” أي شخص توفي، في إشارة لأزمات الشركة العملاقة في الفترة الأخيرة، معتبرين أنها بالفعل باتت في حكم “الميت”.

ولم تتوقف السخرية عند تعريب كلمة “ميتا” فقط، بل عمد بعض المستخدمين إلى وضع اسم فيسبوك على شواهد قبور، وكتبت نيريت فايس-بلات، الخبيرة في عالم التكنولوجيا التقنية، تقول عبر حسابها على تويتر قائلة: “باللغة العبرية، كلمة Meta تعني ميت”.

في غضون ذلك، انتشر بين عديد من المغردين الشامتين على تويتر، هاشتاغ #FacebookDead، أي فيسبوك توفي، على نطاق واسع.