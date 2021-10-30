خادم الحرمين لقادة “العشرين”: المملكة نجحت في تجاوز آثار جائحة كورونا (فيديو)

محررو المناطق:

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة نجحت في تجاوز آثار الجائحة الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، مشددا أنه علينا تنفيذ مزيد من المبادرات لإيصال اللقاحات لكل الدول بشكل عادل.

وأضاف خادم الحرمين، خلال كلمته أمام قمة مجموعة دول العشرين التي تعقد اليوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما، أنَّ الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات الجائحة رغم بعض التعافي والدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على اللقاحات، مؤكدا أن المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم.

يذكر أن مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى بدأت اجتماعاتها التي تستمر يومين في العاصمة الإيطالية روما، وذكرت وكالات الأنباء أن القمة ستركز على مكافحة تغير المناخ قبل قمة المناخ كوب26 وكذلك فيروس كورونا.