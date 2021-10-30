خادم الحرمين أمام “العشرين”: المجموعة لديها مسؤولية في توفير اللقاحات للدول الفقيرة

محررو المناطق:

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بعد العزيز، إن دول مجموعة العشرين اتخذت إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع جائحة كورونا.

وأضاف خادم الحرمين، خلال كلمته أمام قمة مجموعة دول العشرين التي تعقد اليوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما، أن دول مجموعة العشرين لديها مسؤولية في توفير اللقاحات للدول الفقيرة.

يذكر أن مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى بدأت اجتماعاتها التي تستمر يومين في العاصمة الإيطالية روما، وذكرت وكالات الأنباء أن القمة ستركز على مكافحة تغير المناخ قبل قمة المناخ كوب26 وكذلك فيروس كورونا.