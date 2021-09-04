“الدادا”: أمريكا أوصت بجرعة رابعة من لقاح كورونا لهذه الفئة (فيديو)

قال أشرف الدادا، رئيس قسم الباثولوجيا المناعية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، إن دراسات حديثة أثبتت أن الأشخاص ذو المناعة الضعيفة معرضون إلى دخول المستشفيات، مضيفًا أن الوفيات أعلى من 50 % من ذوي المناعة العادية.

وتابع: “إذا نظرنا من هذا المنطلق نجد أن هناك دراسة خرجت من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وأيضًا مراكز السيطرة على الأمراض الوبائية بالولايات المتحدة، بأن 50% من الوفيات في أمريكا من ذات المناعة الضعيفة، لذلك أوصت بجرعة رابعة من لقاح كورونا لضعاف المناعة نتيجة ارتفاع نسب الوفيات بينهم”.