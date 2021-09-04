احدث الأخبار

“الدادا”: أمريكا أوصت بجرعة رابعة من لقاح كورونا لهذه الفئة (فيديو)
أبرز المواد
 خادم الحرمين لقادة “العشرين”: المملكة نجحت في تجاوز آثار جائحة كورونا (فيديو)
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 خادم الحرمين أمام “العشرين”: المجموعة لديها مسؤولية في توفير اللقاحات للدول الفقيرة
أبرز المواد
 خادم الحرمين: المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم
أبرز المواد
 الكويت تستدعي سفيرها من بيروت وتطلب مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية خلال 48 ساعة
أبرز المواد
 خادم الحرمين في قمة العشرين: الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا
أبرز المواد
 الداخلية: الإطاحة بأكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 “تقويم التعليم” و “موهبة” تعقدان اختبار “الموهوبون العرب” لطلاب الثانوية
محليات
 خبير أرصاد: سقوط أمطار على الأطراف الشمالية يومي الأحد والإثنين
أبرز المواد
 كتلة “الحريري” تدعو “قرداحي” إلى الاستقالة من منصبه
أبرز المواد
 هل تشغيل سورة البقرة عن طريق الأجهزة له تأثير في تحصين البيت؟.. الشيخ الخثلان يجيب (فيديو)
أبرز المواد
“الدادا”: أمريكا أوصت بجرعة رابعة من لقاح كورونا لهذه الفئة (فيديو)

“الدادا”: أمريكا أوصت بجرعة رابعة من لقاح كورونا لهذه الفئة (فيديو)

أبرز المواد
خادم الحرمين لقادة “العشرين”: المملكة نجحت في تجاوز آثار جائحة كورونا (فيديو)

خادم الحرمين لقادة “العشرين”: المملكة نجحت في تجاوز آثار جائحة كورونا (فيديو)

أبرز المواد
“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

أبرز المواد
خادم الحرمين أمام “العشرين”: المجموعة لديها مسؤولية في توفير اللقاحات للدول الفقيرة

خادم الحرمين أمام “العشرين”: المجموعة لديها مسؤولية في توفير اللقاحات للدول الفقيرة

أبرز المواد

“الدادا”: أمريكا أوصت بجرعة رابعة من لقاح كورونا لهذه الفئة (فيديو)

“الدادا”: أمريكا أوصت بجرعة رابعة من لقاح كورونا لهذه الفئة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1057130
محررو المناطق

قال أشرف الدادا، رئيس قسم الباثولوجيا المناعية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، إن دراسات حديثة أثبتت أن الأشخاص ذو المناعة الضعيفة معرضون إلى دخول المستشفيات، مضيفًا أن الوفيات أعلى من 50 % من ذوي المناعة العادية.

وتابع: “إذا نظرنا من هذا المنطلق نجد أن هناك دراسة خرجت من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وأيضًا مراكز السيطرة على الأمراض الوبائية بالولايات المتحدة، بأن 50% من الوفيات في أمريكا من ذات المناعة الضعيفة، لذلك أوصت بجرعة رابعة من لقاح كورونا لضعاف المناعة نتيجة ارتفاع نسب الوفيات بينهم”.

روابط ذات صلة

وكيل الصحة: مصير السجائر الإلكترونية يتحدد 9 سبتمبر

وكيل الصحة: مصير السجائر الإلكترونية يتحدد 9 سبتمبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*