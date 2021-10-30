صحة بيشة: مستشفى الملك عبدالله يقيم معرضًا وفعاليات توعوية بسرطان الثدي

محررو المناطق

أقامت صحة بيشة، ممثلةً بمستشفى الملك عبدالله، معرضًا توعويًا وفعاليات عن سرطان الثدي، لشهر أكتوبر ٢٠٢١م، وذلك في مجمع روشان مول.

وشملت الفعاليات إقامة معرض تثقيفي توعوي يضم عدداً من أقسام وإدارات مستشفى الملك عبدالله قسم التوعية الصحية وقسم الجراحة، بالإضافة إلى الأقسام المساعدة بالمستشفى والأشعة والصيدلية ومشاركة قسم العيادات بالمستشفى وذلك بركن خاص بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية.

وأوضحت”صحة بيشة”، أن الهدف من الحملة هو التعريف بسرطان الثدي و أنواعه والتعرف على طريقة الفحص الذاتي والتعرف على طرق الوقاية من المرض وكذلك التوعية بأهمية المرض وإجراء الفحص اللازم والتوعية بأعراض وعلامات سرطان الثدي، والعوامل التي تؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة وطرق المتابعة مع الطبيب المعالج بعد نهاية العلاج و أهمية فحص الماموجرام وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول هذا المرض.

الجدير بالإشارة أن صحة بيشة قامت ومنذ بداية شهر أكتوبر بالعديد من الأنشطة والفعاليات للتوعية عن سرطان الثدي على مستوى القطاعات والمستشفيات بالإضافة إلى إقامة بعض الفعاليات في المجمعات والأماكن العامة إيماناً منها بدور التوعية والتثقيف الصحي للجميع.