المبعوث الأمريكي لليمن: الوضع الإنساني في مأرب على حافة الهاوية بسبب “الحوثيين”

المناطق- وكالات:

أكد المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركينج، أن تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب يقف عقبة أمام السلام في البلاد، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

وقال لندركينج، على هامش لقاء جمعه بممثلي عدة منظمات غير حكومية عاملة في اليمن، لمناقشة التحديات العديدة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني، إن التصعيد الحوثي في مأرب ليس مجرد عقبة أمام السلام، إنما يؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي بات بالفعل على حافة الهاوية.

يأتي هذا في وقت ذكرت فيه الحكومة اليمنية، أن ميليشيا الحوثي، تواصل قصف منازل السكان بمديرية جوبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد لإيقاع أكبر قدر من الضحايا.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قوله، إن مئات الأسر من أبناء جوبة والنازحين اضطروا للنزوح خارج المديرية‏ نتيجة التصعيد العسكري الحوثي واستهداف التجمعات السكنية، مطالبا المجتمع الدولي، بإدانة ووقف هذه الأعمال الانتقامية التي تطال المدنيين الأبرياء وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.