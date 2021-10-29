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وفد من رجال المال والأعمال يزور البكيرية

وفد من رجال المال والأعمال يزور البكيرية

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وفد من رجال المال والأعمال يزور البكيرية

وفد من رجال المال والأعمال يزور البكيرية
http://almnatiq.net/?p=1057164
البكيرية ـ محمد المسلم
زار وفد من رجال المال والأعمال محافظة البكيرية خلال زيارته للمنطقة حاليًا، وأطلع الوفد على المعالم التراثية والتنموية، يتقدمهم إبراهيم السبيعي وعبدالرحمن آل الشيخ  والشيخ ابراهيم الذروي وفلاح بن دهيمان السبيعي وبرفقة رجل الأعمال حسن بن منصور الراجحي.
وبدأت الزيارة بجولة على معالم البكيرية التنموية، بعد ذلك زار الوفد مقصورة الراجحي التراثية واطلعوا على ما تحويه كمبنى المقصورة والمسجد القديم الأثري والسواني وهي عملية استخراج الماء من البئر (القليب) باستخدام الجمال واستمعوا لشرح وافي عن المقصورة من الأستاذ يوسف الراجحي.
بعد ذلك توجهوا إلى”البلد القديم” واطلعوا على ماتم إنجازه من المشروع الذي وضع حجر أساسه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم وهو تحسين وتطوير البلد القديم، وفق شراكة بين البلدية ولجنة الأهالي, المتضمنة عمل عدد من الممرات والساحات، وعمل محال شعبية، وميدان عام، وعدد من الأعمال المشتملة على الرصف والإنارة والتشجير والمواقف الخاصة للسيارات عقب ذلك توجه الجميع إلى مقصورة السويلم.
كما أطلعوا على أرجاء المقصورة التراثية واستمعوا إلى شرح مفصل عن اجزاء المقصورة وتاريخها من المهندس علي بن محمد السويلم رئيس لجنة الأهالي والتي تحكي حياة الآباء والأجداد ،ثم زار الوفد مقر لجنة الأهالي وكان في استقبالهم رئيس لجنة الأهالي المهندس علي بن محمد السويلم وأعضاء اللجنة حيث اطلعوا على برامج اللجنة ومجسم البلد القديم للبكيرية.

وفي نهاية الزيارة أعرب الوفد الزائر عن شكره لأهالي البكيرية على جهودهم المبذولة في المحافظة على التراث والآثار ولحسن الاستقبال وما قدموه من معلومات تاريخية ولرجل الأعمال حسن الراجحي على الاستضافة لهم بالبكيرية .

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