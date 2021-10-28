“الضمان الاجتماعي” بالباحة ينفذ 5 برامج توعوية وتأهيلية

محررو المناطق:

نفذت إدارة الضمان الاجتماعي التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، خمسة برامج توعوية وتأهيلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضية، وبالتعاون مع جامعة الباحة وجمعية البر الخيرية بالمنطقة وعدة جهات أخرى.

وهدفت هذه البرامج إلى تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي والمساعده في سداد إيجار الأسر المحتاجة بالضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعريف المستفيد بفن إدارة الغضب في بيئة العمل، وتوعية الأسرة، ودعم ومساندة 37 أسرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والمسجلين بمنصة جود بسداد الإيجار لمنازلهم.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج تأتي نضير المبادرات والشراكات التي تم توقيعها مع الجهات الداعمة.