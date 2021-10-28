احدث الأخبار

“الضمان الاجتماعي” بالباحة ينفذ 5 برامج توعوية وتأهيلية
محليات
 وفد من رجال المال والأعمال يزور البكيرية
منطقة القصيم
 “أيامي” تدشن سلسلة من البرامج لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج
منطقة الرياض
 المبعوث الأمريكي لليمن: الوضع الإنساني في مأرب على حافة الهاوية بسبب “الحوثيين”
أبرز المواد
 صحة بيشة: مستشفى الملك عبدالله يقيم معرضًا وفعاليات توعوية بسرطان الثدي
محليات
 “الشركة ماتت بالفعل”.. حملة سخرية من فيسبوك بسبب “ميتا” على تويتر
أبرز المواد
 “الدادا”: أمريكا أوصت بجرعة رابعة من لقاح كورونا لهذه الفئة (فيديو)
أبرز المواد
 خادم الحرمين لقادة “العشرين”: المملكة نجحت في تجاوز آثار جائحة كورونا (فيديو)
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 خادم الحرمين أمام “العشرين”: المجموعة لديها مسؤولية في توفير اللقاحات للدول الفقيرة
أبرز المواد
 خادم الحرمين: المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم
أبرز المواد
 الكويت تستدعي سفيرها من بيروت وتطلب مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية خلال 48 ساعة
أبرز المواد
“الضمان الاجتماعي” بالباحة ينفذ 5 برامج توعوية وتأهيلية

“الضمان الاجتماعي” بالباحة ينفذ 5 برامج توعوية وتأهيلية

محليات
وفد من رجال المال والأعمال يزور البكيرية

وفد من رجال المال والأعمال يزور البكيرية

منطقة القصيم
“أيامي” تدشن سلسلة من البرامج لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج

“أيامي” تدشن سلسلة من البرامج لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج

منطقة الرياض
المبعوث الأمريكي لليمن: الوضع الإنساني في مأرب على حافة الهاوية بسبب “الحوثيين”

المبعوث الأمريكي لليمن: الوضع الإنساني في مأرب على حافة الهاوية بسبب “الحوثيين”

أبرز المواد

“الضمان الاجتماعي” بالباحة ينفذ 5 برامج توعوية وتأهيلية

“الضمان الاجتماعي” بالباحة ينفذ 5 برامج توعوية وتأهيلية
http://almnatiq.net/?p=1057167
محررو المناطق:

نفذت إدارة الضمان الاجتماعي التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، خمسة برامج توعوية وتأهيلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضية، وبالتعاون مع جامعة الباحة وجمعية البر الخيرية بالمنطقة وعدة جهات أخرى.

وهدفت هذه البرامج إلى تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي والمساعده في سداد إيجار الأسر المحتاجة بالضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعريف المستفيد بفن إدارة الغضب في بيئة العمل، وتوعية الأسرة، ودعم ومساندة 37 أسرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والمسجلين بمنصة جود بسداد الإيجار لمنازلهم.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج تأتي نضير المبادرات والشراكات التي تم توقيعها مع الجهات الداعمة.

روابط ذات صلة

هل يمكن إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي؟.. “الموارد البشرية” توضح

هل يمكن إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي؟.. “الموارد البشرية” توضح
“الوطني للأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

“الوطني للأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
بالصور.. أمطار متفرقة على مدن ومحافظات الباحة

بالصور.. أمطار متفرقة على مدن ومحافظات الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*