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أكثر من 3 آلاف مستفيد من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال الربع الثالث لعام 2021م

أكثر من 3 آلاف مستفيد من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال الربع الثالث لعام 2021م
http://almnatiq.net/?p=1057179
محررو المناطق
قدمت صحة حفر الباطن، خدمة الطب المنزلي لـ3253 مستفيداً خلال الربع الثالث لعام 2021م ، حيث بلغ عدد المطعمين وذويهم ضد فيروس كورونا في منازلهم 1900 مستفيد، وتخطى العدد الكلي للمرضى المسجلين بالخدمة 568 مريضا، بمشاركة 8 فرق طبية متعدد التخصصات ذو خبرات عالية تعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمحتاجين للرعاية النفسية ومرضى السكري ، والتقرحات السريرية والجروح ، ومحتاجي التغذية الأنبوبية ، ومرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية.
كما يقدم برنامج الطب المنزلي مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية ” والعلاجية ، والوقائية ، والتاهيلية ، والاجتماعية .

وتسعى صحة حفر الباطن على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتوفير المستلزمات الطبية وتزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة.

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