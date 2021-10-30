احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 2700 جولة رقابية وتحرر 97 مخالفة
المنطقة الشرقية
 بعد انتشاره في ثلث الأقاليم.. الصين تتخذ إجراءات صارمة بعد انتشار مقلق لكورونا مجددا
أبرز المواد
 بالأرقام.. خسائر فادحة للاقتصاد اللبناني جراء قرارات المملكة
أبرز المواد
 41 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 بعد حادث سطو.. الجهات الأمنية بـ”بقيق” تسترد مبلغا ماليا من مقيم
المناطق
 بعد القرارات.. عودة سفير المملكة لدى لبنان إلى أرض الوطن
أبرز المواد
 انتفاضة خليجية.. طرد سفراء واستدعاءات.. “قرداحي” يدفع لبنان نحو حافة الهاوية
أبرز المواد
 أكثر من 3 آلاف مستفيد من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال الربع الثالث لعام 2021م
المنطقة الشرقية
 رسائل خادم الحرمين بقمة العشرين.. المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم (فيديو)
أبرز المواد
 “الضمان الاجتماعي” بالباحة ينفذ 5 برامج توعوية وتأهيلية
محليات
 وفد من رجال المال والأعمال يزور البكيرية
منطقة القصيم
 “أيامي” تدشن سلسلة من البرامج لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج
منطقة الرياض
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 2700 جولة رقابية وتحرر 97 مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 2700 جولة رقابية وتحرر 97 مخالفة

المنطقة الشرقية
بعد انتشاره في ثلث الأقاليم.. الصين تتخذ إجراءات صارمة بعد انتشار مقلق لكورونا مجددا

بعد انتشاره في ثلث الأقاليم.. الصين تتخذ إجراءات صارمة بعد انتشار مقلق لكورونا مجددا

أبرز المواد
بالأرقام.. خسائر فادحة للاقتصاد اللبناني جراء قرارات المملكة

بالأرقام.. خسائر فادحة للاقتصاد اللبناني جراء قرارات المملكة

أبرز المواد
41 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

41 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

أبرز المواد

بعد القرارات.. عودة سفير المملكة لدى لبنان إلى أرض الوطن

بعد القرارات.. عودة سفير المملكة لدى لبنان إلى أرض الوطن
http://almnatiq.net/?p=1057188
محررو المناطق

أفاد نبأ عاجل عبر قناة ” العربية” بعودة سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، إلى بلاده، صباح اليوم السبت، على إثر استدعائه بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول اليمن.

وكانت المملكة قد استدعت أمس الجمعة، سفيرها في بيروت للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة، إثر تصريحات الوزير جورج قرداحي، حول اليمن، كما اتخذت إجراءات عدة بحق لبنان، لما اعتبرته “إساءة” و”تحيز”.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج “برلمان شعب” الذي بث على قناة “الجزيرة” في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: “شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف”.

واعتبر قرداحي أن “الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي”، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: “هل تعتبر أن الإمارات والمملكة تعتديان على اليمن؟”.

ورد قرداحي: “أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم المملكة أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات”.

 

 

روابط ذات صلة

انتفاضة خليجية.. طرد سفراء واستدعاءات.. “قرداحي” يدفع لبنان نحو حافة الهاوية

انتفاضة خليجية.. طرد سفراء واستدعاءات.. “قرداحي” يدفع لبنان نحو حافة الهاوية
الكويت تستدعي سفيرها من بيروت وتطلب مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية خلال 48 ساعة

الكويت تستدعي سفيرها من بيروت وتطلب مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية خلال 48 ساعة
عمرو أديب مهاجما قرداحي: “الإعلام السعودي هو اللي عملك.. وياريت تستقيل” (فيديو)

عمرو أديب مهاجما قرداحي: “الإعلام السعودي هو اللي عملك.. وياريت تستقيل” (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*