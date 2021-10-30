بعد القرارات.. عودة سفير المملكة لدى لبنان إلى أرض الوطن

محررو المناطق

أفاد نبأ عاجل عبر قناة ” العربية” بعودة سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، إلى بلاده، صباح اليوم السبت، على إثر استدعائه بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول اليمن.

وكانت المملكة قد استدعت أمس الجمعة، سفيرها في بيروت للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة، إثر تصريحات الوزير جورج قرداحي، حول اليمن، كما اتخذت إجراءات عدة بحق لبنان، لما اعتبرته “إساءة” و”تحيز”.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج “برلمان شعب” الذي بث على قناة “الجزيرة” في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: “شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف”.

واعتبر قرداحي أن “الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي”، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: “هل تعتبر أن الإمارات والمملكة تعتديان على اليمن؟”.

ورد قرداحي: “أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم المملكة أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات”.