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بالأرقام.. خسائر فادحة للاقتصاد اللبناني جراء قرارات المملكة

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بالأرقام.. خسائر فادحة للاقتصاد اللبناني جراء قرارات المملكة

بالأرقام.. خسائر فادحة للاقتصاد اللبناني جراء قرارات المملكة
http://almnatiq.net/?p=1057200
محررو المناطق:

في وقت تضرب فيه أزمة كبيرة سوق الصرافة في لبنان، أعقبها انهيار الليرة أمام الدولار الأمريكي، يواجه الاقتصاد اللبناني تحد صعب بعد أن فرضت المملكة حظرا على جميع الواردات، ردا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، المسيئة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

لكن كم يتكبد الاقتصاد اللبناني من خسائر جراء إجراءات المملكة؟، في البداية، تشير بيانات رسمية إلى أن قيمة صادرات لبنان السنوية إلى المملكة تتجاوز 250 مليون دولار، ضمنها 20 مليون دولار من قطاع تصدير الخضار والفواكه.

ليس هذا وحسب، بل أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الست الماضية 600 مليون دولار سنويا، وفقا للسفير اللبناني لدى المملكة فوزي كبارة.

وبحسب كبارة، فإن المملكة تعد الوجهة الثانية للتصدير من بلاده بعد دولة الإمارات بمعدل 250 مليون دولار سنويا، وحذر وزير الزراعة اللبناني السابق عباس مرتضى، من أن أي حظر سعودي على الواردات اللبنانية يمثل “خسارة كبيرة وأمرا خطير جدا، خصوصا إذا ما انعكس سلبا على باقي الدول الخليجية التي قد تتخذ إجراءات مماثلة أو مشددة”.

وأشعلت تصريحات وزير الإعلام اللبناني فتيل أزمة دبلوماسية بين دول الخليج ولبنان، إذ اتخذت العديد من دول الخليج إجراءات بحق بيروت، لما اعتبرته إساءة وتحيز ضد التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن.

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