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الرئيس اللبناني: حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة

الرئيس اللبناني: حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة
الرئيس اللبناني ميشال عون
http://almnatiq.net/?p=1057219
محررو المناطق:

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه يتابع مداولات خليّة الأزمة لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير.

وأضاف عون في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين”.

وتابع أنه من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج.

وكانت قد أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي أدلى بها، حالة من الجدال الواسع في الأوساط الخليجية.

وقال وزير الإعلام اللبناني، تصريحات مسيئة بحق المملكة، ومؤيدة للميليشيا الحوثية الإرهابية، وبعدها اشتعل فتيل الأزمة الدبلوماسية بين الخليج ولبنان، حيث اتخذت العديد من الدول الخليجية إجراءات، لما اعتبرته إساءة وتحيز، من قرداحي.

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