وكيل الصحة يوضح معنى الاعتماد الطارئ للقاح كورونا للأطفال

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله بن مفرح عسيري إن الاعتماد الطارئ للقاح كوفيد للأطفال من 5 إلى 11 سنة يعني أن متابعة الأطفال الذين حصلوا على جرعتين من هذا اللقاح لمدة شهرين لم ترصد أي مضاعفات شديدة أو غير متوقعة.
وأضاف عسيري عبر حسابه على موقع “تويتر” أنه وفقًا لذلك فإن الفائدة المرجوة من تطعيم هذه الفئة حالياً تطغى على أي مخاطر محتملة.
الاعتماد الطارئ للقاح كوفيد للاطفال من ٥ الى ١١ سنة يعني ان متابعة الاطفال الذين حصلوا على جرعتين من هذا اللقاح لمدة شهرين لم ترصد اي مضاعفات شديدة او غير متوقعة وبالتالي فإن الفائدة المرجوة من تطعيم هذه الفئة حالياً تطغى على أي مخاطر محتملة https://t.co/klHV6sc4ux
— عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) October 30, 2021
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