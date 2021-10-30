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هل يجب أخذ جرعة رابعة من لقاح كورونا بالمملكة؟.. استشاري يوضح (فيديو)

هل يجب أخذ جرعة رابعة من لقاح كورونا بالمملكة؟.. استشاري يوضح (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1057226
محررو المناطق:

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، مدى الحاجة للحصول على جرعة تنشيطية رابعة من اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” خلال الفترة المقبلة في المملكة.

وقال باهبري في مداخلة مع قناة “MBC”، إن أخذ الجرعات التنشيطية يُعد أمرًا طبيعيًا في ظل استمرار خطر الفيروس على المجتمعات، داعيًا إلى التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية التي تعلنها الجهات المعنية حتى لا يتم تشديد الإجراءات مجددًا.

ولفت إلى أنه في حال تجدد الخطر الخاص بفيروس “كورونا” سيكون حينها إعطاء جرعات تنشيطية جديدة واجبًا وممكنًا، لافتًا إلى أن اللقاحات الحالية تواجه متحورات الفيروس.

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