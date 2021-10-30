احدث الأخبار

جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تقترب من حاجز الـ46 مليون جرعة
أبرز المواد
 4 ملفات على طاولة النقاش.. وزير الخارجية يشارك باجتماعات قمة العشرين
أبرز المواد
 هل يجب أخذ جرعة رابعة من لقاح كورونا بالمملكة؟.. استشاري يوضح (فيديو)
أبرز المواد
 الرئيس اللبناني: حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 2700 جولة رقابية وتحرر 97 مخالفة
المنطقة الشرقية
 بعد انتشاره في ثلث الأقاليم.. الصين تتخذ إجراءات صارمة بعد انتشار مقلق لكورونا مجددا
أبرز المواد
 بالأرقام.. خسائر فادحة للاقتصاد اللبناني جراء قرارات المملكة
أبرز المواد
 41 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 بعد حادث سطو.. الجهات الأمنية بـ”بقيق” تسترد مبلغا ماليا من مقيم
المناطق
 بعد القرارات.. عودة سفير المملكة لدى لبنان إلى أرض الوطن
أبرز المواد
 انتفاضة خليجية.. طرد سفراء واستدعاءات.. “قرداحي” يدفع لبنان نحو حافة الهاوية
أبرز المواد
 أكثر من 3 آلاف مستفيد من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال الربع الثالث لعام 2021م
المنطقة الشرقية
جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تقترب من حاجز الـ46 مليون جرعة

جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تقترب من حاجز الـ46 مليون جرعة

أبرز المواد
4 ملفات على طاولة النقاش.. وزير الخارجية يشارك باجتماعات قمة العشرين

4 ملفات على طاولة النقاش.. وزير الخارجية يشارك باجتماعات قمة العشرين

أبرز المواد
هل يجب أخذ جرعة رابعة من لقاح كورونا بالمملكة؟.. استشاري يوضح (فيديو)

هل يجب أخذ جرعة رابعة من لقاح كورونا بالمملكة؟.. استشاري يوضح (فيديو)

أبرز المواد
الرئيس اللبناني: حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة

الرئيس اللبناني: حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة

أبرز المواد

جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تقترب من حاجز الـ46 مليون جرعة

جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تقترب من حاجز الـ46 مليون جرعة
http://almnatiq.net/?p=1057239
محررو المناطق:

كشفت بيانات وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد جرعات اللقاح المُعطاة في جميع مناطق المملكة إلى 45.826.840 جرعة.

 

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 32 حالة من الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة -في وقت سابق- أن التبديل بين اللقاحات يمكن أن يساعد في محاربة المتغيرات؛ لأنه مع تحور الفيروس يمكن أن يتغير الجزء الذي يستهدفه اللقاح، ما قد يجعل اللقاح أقل فاعلية.

روابط ذات صلة

هل يجب أخذ جرعة رابعة من لقاح كورونا بالمملكة؟.. استشاري يوضح (فيديو)

هل يجب أخذ جرعة رابعة من لقاح كورونا بالمملكة؟.. استشاري يوضح (فيديو)
41 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

41 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
56 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

56 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*