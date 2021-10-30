جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تقترب من حاجز الـ46 مليون جرعة

محررو المناطق:

كشفت بيانات وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد جرعات اللقاح المُعطاة في جميع مناطق المملكة إلى 45.826.840 جرعة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 32 حالة من الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة -في وقت سابق- أن التبديل بين اللقاحات يمكن أن يساعد في محاربة المتغيرات؛ لأنه مع تحور الفيروس يمكن أن يتغير الجزء الذي يستهدفه اللقاح، ما قد يجعل اللقاح أقل فاعلية.