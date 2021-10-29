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“المرور” يوضح عقوبة التأخر عن تجديد رخصة القيادة

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“المرور” يوضح عقوبة التأخر عن تجديد رخصة القيادة

“المرور” يوضح عقوبة التأخر عن تجديد رخصة القيادة
http://almnatiq.net/?p=1057244
محررو المناطق:

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، من التأخر عن تجديد رخصة القيادة؛ لتجنب توقيع الغرامات المالية.

 

وجاء تحذير “المرور” في رده على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن حجم الغرامة الموقعة في حال عدم تجديد رخصة القيادة عدة سنوات.

 

ونوهت إدارة المرور، إلى أن عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا يفرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

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