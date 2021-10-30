وزير الصحة: المملكة المصدر الرئيسي للقاحات كورونا للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل

محررو المناطق:

أشاد وزير الصحة فهد الجلاجل، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالعزيز بن سلمان في اجتماع قادة مجموعة العشرين.

وكتب وزير الصحة عبر حسابه على “تويتر”: “كلمة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قادة مجموعة العشرين تتوج دور المملكة المحوري في إطلاق مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 19 (ACT-A)” وبرنامج الوصول العالمي للقاحات (COVAX) وهو المصدر الرئيسي للقاحات كوفيد للدول المتوسطة ومنخفضة الدخل حول العالم”.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد ترأس وفد المملكة لأعمال قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في روما، وألقى كلمة عبر الاتصال المرئي في الجلسة الأولى بعنوان “الاقتصاد العالمي والصحة”.